Stand: 07.10.2021 09:30 Uhr Keen Heizpilzen mehr

Keen Heizpilzen in düssen Winter. De Hamborger Senaat hett den Andrag vun de CDU aflehnt. De wull, dat de Gastronomie ok in düssen Winter wedder buten inböten dröff. De Heizpilzen sünd to’n Schutz för’t Klima verbaden. Letzten Winter harr de Senaat wegen de Corona-Pandemie en Utnahm maakt. // Stand 07.10.2021, Kl. 9:30

