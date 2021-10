Stand: 06.10.2021 11:15 Uhr Nobelpries för Hasselmann

Hamborg graleert sienen Nobelpriesdreger Klaus Hasselmann. De Eerst Börgermester vun Hamborg Peter Tschentscher seggt: De hüüt negenunachtig Johr ole Wetenschoppler hett mit sien Arbeid al Ennen vun de söventiger Johr groot dorto bidragen, dat de Grundlagen-Forschen över dat warmer warden vun de Eerd in Gang kamen is. De Freud is ok dor groot, wo Hasselmann warkt hett, an dat Max-Planck-Institut för Wedderkunnen. Ahn Hasselmann sien Arbeid harr dat dat Klimaafkamen vun Paris nie geven, seggt de hütige Direkter vun dat Institut Jochem Marotzke. / Stand: 06.10.21 Klock 09:30

