Stand: 06.10.2021 11:15 Uhr Leckaasch bi de Union

Ampel oder Jamaika: Doröver beradt FDP un Grööne vundaag jedeen för sik. De twee Parteien wüllt hüüt seggen, wat bi de Snupperrunnen mit SPD un Union ut ehr Sicht betto bi rümkamen is. Na de Runnen vörweg mit de Union klaagt de Grönen nu, dat woll wat vun dat, wat dor seggt worden weer, an de Medien dörchsteken worden is. Vördem harr al de FDP bekrittelt, dat vun CDU un CSU weck nich dichtholen hebbt. / Stand: 06.10.21 Klock 09:30

