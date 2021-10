Stand: 05.10.2021 09:30 Uhr Mask op in de School

Solang de mehrsten Schölerinnen un Schölers in Hamborg nich gegen Corona impt sünd, mutt jeedeen in de School ok wieder en Mask opsetten. Dat raad tominnst dat Sundheitsamt Noord. Se weet nu mehr doröver, wat domals an de Heinrich-Hertz-School in Winterhuud passeert is. Een Johr is dat nu her, dat sik meist tweehunnertveertig Kinner un veertig Lehrers mit Corona ansteken hebbt un in Quarantään müssen. / Stand: 05.10.2021, Klock 9:30

