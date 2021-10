Stand: 05.10.2021 09:30 Uhr Parteien snackt mitenanner

Ampel oder doch Jamaika? An’n Vörmiddag sett sik de Böversten vun de Grönen un vun de Union dat eerste Mal na de Bunnsdagswahl tosamen. Se wüllt rutfinnen, wat se tohoop in en Regeren gahn kunnen. Achteran wüllt de beiden lütteren Parteien – also Gröne un FDP – denn kieken, wat bi all dat Snacken rutsuert is. Wüllt se lever mit de SPD över en Koalitschoon verhanneln, oder mit de Union – düsse Fraag kümmt nu op’t Tapeet. / Stand: 05.10.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.10.2021 | 09:30 Uhr