Stand: 05.10.2021 09:30 Uhr Ne’e Tarifen bi’n HVV

De Hamborger Verkehrsverbund richt ne’e Tarifen in. De HVV plaant en Abo, dat för Minschen utleggt is, de jümmers mal wedder vun tohuus ut arbeiden doot. Dat schall so wat as en Dree-Daag-in-de-Week-Abo ween. Denn plaant se ok en anner System för de enkelten Fohrkoorten: An’t Enn vun’n Dag warrt de passliche Tarif utrekent, de för den Fohrgast an’n günstigsten is. / Stand: 05.10.2021, Klock 9:30

