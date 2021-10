Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr Impferee löppt

Bet to twee-eenhalf Dusend Minschen laat sik an jeedeen Dag in Hamborg de Sprütt gegen Corona geven - ok nu, wo dat Impfzentrum siet August-Enn dicht is. Dat heet, de Tahlen blievt siet Weken op de glieke Höögde. Süht ut, as wörrn de Twee-G-Regeln un de mobilen Impfstellen, övertügen. Un vundaag kann een sik wedder in de Elvphilharmonie den Piks afhalen. // Stand: 04.10., Klock 09:30

