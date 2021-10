Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr Parteien sünd an't Sondeern

Dat Pokern üm dat Tostannenkamen vun en Regeern is vull in de Gang. De SPD will mööglichst gau to drütt tosamenkamen, mit de Grönen un de FDP. Dat hett de SPD-Generaalsekretär Lars Klingbeil seggt. De Grönen warrt morgen na dat Snacken mit CDU un CSU fastleggen, woans se wiedermaken wüllt. Un de FDP hett sik al an'n Avend mit de Unionsparteien drapen. // Stand: 04.10., Klock 09:30

