Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr St. Pauli op Platz een

Sik dat antokieken, dat hett em Spaaß bröcht - dat hett Trainer Timo Schultz över den FC St. Pauli seggt. Siene Mannschop geiht as Tabelleneersten in de Lännerspeelpaus rin. De Fans hebbt in't Millerntorstadion örntlich lang johlt un fiert - na dat dree to null gegen Dresden. // Stand: 04.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.10.2021 | 09:30 Uhr