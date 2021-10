Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt dicke Wulken, un dor kaamt blots so dree-veer Drapens rut, man an’n Namiddag kriggt een ok de Sünn noch to sehn – bi bet to söventeihn Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Neegamm ölven Graad. Morgen geiht dat mit dicke Wulken los, un later gifft dat Regen bi bet to veerteihn Graad. // Stand: 04.10., Klock 09:30

