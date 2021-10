Stand: 01.10.2021 09:30 Uhr Stedenafbo bi Blohm un Voss

So as dat utsüht, löppt dat bi Blohm un Voss woll dorop rut, dat dor bannig wat an Arbeitssteden afboot warrt. Waveel vun de sösshunnert Mitarbeiders dor nu nipp un nau gahn mööt, dat is noch unkloor. Dat lett so, as wenn dat een Föfftel bet een Sösstel vun’e Lüüd sünd. De Mudderkonzern Lürssen ut Bremen seggt: De Hamborger Traditschoonswarft weer nich dannig noog för den Wettstriet op’n Markt. In Tokunft schull Blohm un Voss sien Fokus dorop leggen, ne’e Scheep för de Marine to boen un Megayachten natokieken.

// Stand: 01.10.2021, Kl. 9:30

