Parteien besnuppert sik

De Grönen un de FDP kaamt hüüt Vörmiddag to’n twetenmal düsse Week tohoop. Se wüllt wedder över en mööglich Regerensbündnis snacken. Beide Parteien hebbt dorfö en gröttert Team för dat Verhanneln tohoopstellt. In de letzte Ümfraag vun den ARD-Düütschlandtrend för dat Morgenmagazin seggt eenunföfftig Perzent vun de, de se fraagt hebbt, dat för jüm as eerst en wat se Ampel-Bündnis to seggen doot för en Neeanfang stahn deit. Blots achtteihn Perzent denkt dat op’e annern Siet vun en sonöömte Jamaika-Koalitschoon.

