Stand: 01.10.2021 09:30 Uhr Hamborger CDU na de Wahl

In Hamborg hett de Lannsutschuss vun’e CDU över dat, wat bi de Bunnsdagswahl bi rutsuert is, snackt. De Lannsböverste Christoph Ploß möök kloor: He will nu keen Grundsatzdebatt hebben över de Richt vun’e Politik, also wat dat nu mehr Links oder mehr Rechts in’e Hamborger CDU geven schall. Ploß künnig en ne’et Grundsatzprogramm an.

// Stand: 01.10.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.10.2021 | 09:30 Uhr