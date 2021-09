Stand: 30.09.2021 09:30 Uhr Tornado in Kiel

In Kiel hett en Tornado allens op’n Kopp stellt. De Warvelstorm is güstern Avend över de Binnenförde trocken un hett masse Roderers op en Steg faatkregen. Poor vun jem hett he dörch de Luft in’t Water slüdert. Annere sünd vun Saken, de dörch de Luft flagen sünd drapen worrn. Wat de Füerwehr seggt, sünd dorbi söven Minschen an’t Liev to Schaden kamen. De Tornado hett ok poor Däker afdeckt. // Stand 30.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2021 | 09:30 Uhr