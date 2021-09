Stand: 30.09.2021 09:30 Uhr Snacken över möögliche Koalitschonen

Woans geiht dat wieder mit de Regerensbillen in Berlin? Dat gifft jümmer mehr Twiefel an en Regerensbündnis twüschen Union, FDP un Gröne. De Grönen-Frakschoonsböverste Kathrin Göring-Eckardt sä to de Funke-Mediengrupp, CDU un CSU harrn sik för de Tiet na Merkel gor nich rüst. Se meent, de Union is opstunns gor nich in de Laag mit'nanner to snacken. FDP-Generaalsekretär Volker Wissing sä in't ZDF heute journal, dat för Sünnavend plaante Drepen mit de Union, mutt verschoven warrn. Dat gifft bi de CDU / CSU Maleschen mit de Terminen. // Stand 30.09.2021, Kl. 9:30

