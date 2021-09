Stand: 30.09.2021 09:30 Uhr Sport

De Hamborg-Towers hebbt bi de Basketball-Bunnsliga jemehr Heimspeel gegen de Chemnitz-Niners verloren - un twoors mit tweeunachtig to negentig. To 't eerste Mal dröffen wedder Fans in de Willemsborger Inselparkhall mit dorbi ween. Man blots Minschen de impt weern oder sik vun Corona verhaalt hebbt.

Ok de HSV sett bi 'n Football in de Tokunft op dat so nöömte 2G-Modell. In 't Heimspeel gegen Düsseldörp in goot twee Weken dröövt se wedder Plätz verköpen, woneem een blots stahn kann. Masken mutt een denn nich mehr dregen. // Stand 30.09.2021, Kl. 9:30

