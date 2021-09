Stand: 29.09.2021 09:30 Uhr Lockdown mit Folgen för Kinner

Wo dull de Corona-Lockdown Kinner schaadt, steiht nu in en ne'e Studie. Wat dorbi rutsuert is, foot de Hamborger Sozialbehöörd so tosamen, dat de Laag vun de Kinner, de dat al fröher nich goot hatt hefft, noch mal wedder slechter worrn wöör. De Kinner mit'n Ümfeld, wo allens goot löppt, hefft na de Studie to oordelen ok betere Chancen ahn Schaden dör de Kries to kamen. Mehr as dusend jung Lüüd twüschen ölven un söventeihn sünd bi de heel Saak fraagt worrn. | Stand 29.9.2021 Kl. 9:

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.09.2021 | 09:30 Uhr