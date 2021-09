Stand: 29.09.2021 09:30 Uhr Ümbo vun Airbus

Airbus warrt nich so gau ümboot as plaant. Güstern dröpen sik Management un de Warkschop IG Metall in Hamborg. Dorbi is rutkamen, dat de Tietpunkt för'n Ümbo op'n eersten Januar schoven warrt. So hefft de twee Parteien Tiet wieder to verhanneln. Airbus will Delen vun'n Bedrief utlagern un veele Arbeiders sünd bang, dat so de Arbeidsümstänn slechter warrt. | Stand 29.9.2021 Kl. 9:30

