Stand: 29.09.2021 09:30 Uhr La Palma: Lava löppt na de See

Op de Kanaren-Insel La Palma speet en Vulkan jümmer noch Lava. De is nu ok in de See ankamen: Mit dusend Graad güng dat över de Kliffs na'n Atlantik. Nu is man dor bang, dat dorbi ok giftige Gasen freisett warrt. De spaansche Regieren möök La Palma to en Katastrophenrebeet. | Stand 29.9.2021 Kl. 9:30

