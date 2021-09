Stand: 28.09.2021 09:30 Uhr Nafolger vun Droßmann

De Bezirk Mitt, de bruukt en ne’en Chef un dat warrt woll nich so lich: Na de Wahl geiht Falko Droßmann in den Bunnsdag. As Nafolgers hebbt se betnu över den SPD-Kreisvörsitter, Hansjörg Schmidt, un den Mitt-Fraktschoon-Chef Tobias Piekatz schnackt. Bi NDR 90,3 hebbt aver beide seggt, dat se dat ut familäre Grünn nich maken wüllt. Nu schnackt se över den Börgerschopsaforneten Ralf Neubauer vun Finkwarder.//Stand 28.09.2021 Kl. 9:30

