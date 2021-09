Stand: 27.09.2021 09:30 Uhr Scholz liggt vörn

Nu geiht dat los, mit de Farvenspelen in Berlin: Wat för’n Bündnis warrt na de Bunnsdagswahl regeren? – Dat is jüst so open as de Fraag, wokeen denn nu Kanzler warrt. Fast steiht na dat Uttellen vun de Wahlkreisen, de SPD hett mit fiefuntwintig Komma söven Perzent de mehrste Kraft. De Union haalt veeruntwintig Komma een Perzent un fallt dormit so deep as noch nienich tovör. De Grönen kriegt veerteihn Komma acht Perzent. So wiet vörn hebbt se in jemehr Geschicht noch nienich legen. De FDP verbetert sik op ölven Komma fief Perzent, de AfD hett teihn Komma dree Perzent un liggt dormit meist liekop. Un de Linke steiht opstunns bi veer Komma negen Perzent.

