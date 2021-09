Stand: 24.09.2021 09:30 Uhr Wahlkampf geiht to Enn

Övermorgen is dat nu sowiet. Dor warrt denn en ne’e Bunnsdag wählt un dat blifft opregent. De Spitzenkannidaten vun de enkelten Parteien, de sünd nu noch mal en letztet Mal in’t Fernsehen tohoopkamen güstern Avend in de Sennen "Schlussrunde" vun ARD un ZDF. Dorbi kunn een vör allen in de Finanz- un Verteidigungspolitik den Ünnerscheed düütlich seen. Vundaag geiht denn nu de Wahlkampf vun de Kanzlerkannidaten vun SPD, Union un de Grönen offiziell to Enn.

// Stand: 24.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.09.2021 | 09:30 Uhr