Stand: 24.09.2021 09:30 Uhr Öko-Stadtdeel Grasbrook

De Grasbrook schall wat Öko angeiht Hamborgs Stadtdeel warrn, den een vörwiesen kann. Nümswo anners hollt se sik so ran as dor in’n Haven un kiekt bi dat Boen un Leven dorop, dat dor mööglichst wenig CO2 bi rutsuert. Dat seggt de Stadtentwicklungsbehöörd. Dor schall nu en Quarteer man blots ut Holt un mit veel Radweeg henkamen för sössdusend Lüüd, de dor wahnt. De Architekten vun’e Elvphilharmonie, Herzog un de Meuron, de wüllt op den Grasbrook de Saken, wo Hamborg stark binnen is, sowat as Water un Parks, klimagerecht opgriepen.

// Stand: 24.09.2021, Kl. 9:30

