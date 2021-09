Stand: 24.09.2021 09:30 Uhr Gasunfall in Hamborg-Rodenboom

Na en Kohlenmonoxid-Insatz vun de Hamborger Füerwehr güstern in den Stadtdeel Rodenboom is ümmer noch nich kloor, woso dor dat hoochgiftige Gas utströömt is. In dat Mehrfamilienhuus in de Heimhuder Straat hebbt de Retters de Liek vun en achtuntwintig Johr ole Fro funnen. Bavento sünd twee Anwahners, twee Polizisten un twee Füerwehrlüüd mit Verdacht op en Kohlenmonoxid-Vergiften na’t Krankenhuus henkamen.

// Stand: 24.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.09.2021 | 09:30 Uhr