NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Wulken warrt vundaag ümmer mehr un blievt denn ok den ganzen Dag över, so dat de Sünn denn ümmer weniger en Schangs hett dörtokamen. Meisttiets warrt dat woll dröög blieven, hier un dor kann denn villicht mal‘n beten wat an Spütterregen daalkamen. Dat Ganze denn bi Temperaturen vun bet to achtteihn Graad - opstunns sünd dat ölven Graad op Finkwarder. Un de Wind, de totiets stedenwies noch’n beten wat duller utfallen kann, de lett denn ok noch na un dat ümmer ‘n beten wat mehr.

