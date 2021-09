Stand: 23.09.2021 09:30 Uhr Plaans för den Haven Hamborg

Teihndusende verdeent dor jemehr Geld, man he sorgt ok för masse CO2: De Hamborger Haven. De Arbeitsplätz süllt blieven, dat is kloor. Man mit mehr Klimaschutz. Dat wüllt se mit en ne’en Plaan för de Tokunft vun’n Haven henkriegen. Vertreders vun veertig Bedrieven, Verbännen un Warkschopen hebbt dor güstern över snackt. Wat de Wirtschopsbehöörd seggt, wüllt se düssen Plaan för den Haven bet in de Merrn vun ’t tokamen Johr fardig hebben. Wat se sik vörnahmen hebbt, sall de Haven bet tweedusendveertig klimaneutral warrn. // Stand 23.09.2021, Kl. 9:30

