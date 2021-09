Stand: 23.09.2021 09:30 Uhr Ümweltfründlichere Königstraat

Ok de Königstraat in Altnaa sall klimafründlicher warrn. Grönen-Verkehrssenater Anjes Tjarks will dor mehr Platz för den Radverkehr maken. Vunaf Enn tweedusendtweeuntwintig sall dat dor en so nöömte „Protected Bikelane“ geven. Dat is en Radweg, denn se dörch en Boordsteen vun de Radfohrers trennt. Un denn sünd dor bredere Footweeg, ne’e Gröönflachen un noch mehr Bööm plaant. // Stand 23.09.2021, Kl. 9:30

