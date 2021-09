Stand: 22.09.2021 09:30 Uhr Ne'e Corona-Regeln

Dat hüürt sik so an as vör de Pandemie: Ahn Mask na't Kino, Theater or Restaurang. Vun Sünnavend af an geiht dat ok in Hamborg wedder, man blots vör welk, de impt sünd or dat Virus al achter sik hefft. Schall heten: De ne'e Regel gellt blots dor, wo dat ok dat 2G-Modell gifft. An düsse Steden gifft dat denn ok keen Grenz na baven hen, wat de Tahl vun de Besökers angeiht. De ne'n Corona-Regeln harr de Senat güstern besloten. Se sünd nu eerstmal veer Weken lang in Kraft. | Stand 22.9.2021 Kl. 9:30

