Stand: 22.09.2021 09:30 Uhr 2G in Stadien mööglich

Ok bi'n Football is dat nu ünner de 2G-Regeln wedder mööglich, de Stadien proppenvull to maken. De HSV kann dat man to't tokamen Heimspeel an'n Sünndag gegen Nürnberg noch nich ümsetten. Dor gellt eerstmal noch dat 3-G-Modell un bummlig twintigdusend Tokiekers künnt rin in't Volkspark-Stadion. De FC St. Pauli will vun Speel to Speel en beten mehr Lüüd in sien Stadion rinlaten – blots welk, de impt sünd or al krank ween sünd. | Stand 22.9.2021 Kl. 9:30

