Stand: 22.09.2021 09:30 Uhr Wahrschau vör Corona-Afstrieders

De Warkschop vun de Polizei wahrschaut, dat Corona-Afstrieders jümmer mehr praat staht, Gewalt to bruken. In't Oog hefft se dat al vun't verleden Johr af an, sä de twete Vörsitter Jörg Radek in de Daagblööd vun de Funke-Medien. Achtergrund is de Doot vun en twintig Johr olen Mitarbeider vun en Tanksteed in Idar-Oberstein. He födder vun en Kunnen, dat de en Mask opsetten schull. Achterher is he denn dootschoten worrn. | Stand 22.9.2021 Kl. 9:30

