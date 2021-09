Stand: 22.09.2021 09:30 Uhr Start vun't Reeperbahnfestival

Vunavend geiht dat süssteihnste Reeperbahnfestival los – ünner de 3G-Regeln un ok mit Kontakten naverfolgen, Hygieneregeln un mit Afstand. Dat dat ok klappt, dorüm hefft se dütt Jahr eerstmal noch twintigdusend Karten utgeven – sünst weren dat jümmer föfftigdusend. Vunavend maakt dat Festival mit en Gala in't Operettenhuus op: mit en Optritt vun Sting. Bet Sünnavend gifft dat denn bummelig dreihunnert Shows in Clubs, Theaters un ok Karken. | Stand 22.9.2021 Kl. 9:30

