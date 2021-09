Stand: 21.09.2021 09:30 Uhr De Grönen op’n Fischmarkt

Mehrere Hunnert Lüüd, de weren güstern Avend op’n Fischmarkt. Dor hebbt de Grönen nochmal Wahlkampf maakt, bevör dat Sünndag losgeiht mit de Wahl. Bunnsparteichef Robert Habeck is dorför ok na Hamborg kamen. He hett nochmal düütlich seggt, dat he vun de Kohle weg will un ok för Stüern op Vermögen is. Bavento hett he sik höögt över Milliardäre, de in den Weltruum flegen doot - liekers dat dat den Klimawannel gifft. //Stand 21.09.21 Kl. 9:30

