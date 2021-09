Stand: 21.09.2021 09:30 Uhr Antisemit‘scher Angreep

In de Mönckebargstraat hett dat an’n Sünnavend en judenfeindlichen Angreep geven. En Mann vun Anfang twintig, de is op en annern Mann vun sösstig Johr losgahn, de bi de „Mahnwache für Israel“ dorbi weer. He hett em mit de Fuust in’t Gesicht slaan un dorbi antisemit‘sche Parolen ropen. De Polizei söcht nu na em un ok de Staatsschutz hett sik se Saak annahmen. //Stand 21.09.2021 Kl. 9:30

