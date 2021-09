Stand: 21.09.2021 09:30 Uhr USA wedder open för Impte

De USA maakt jümehre Grenzen wedder open för all de Lüüd, de impt sünd. De EU hett positiv dorop reageert, de düütsche Botschaftersch in Washington sä, dat weren gode Narichten. Noch nich klor is, wat för Impstoffe de USA gellen laat. //Stand 21.09.2021 Kl. 9:30

