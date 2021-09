Stand: 21.09.2021 09:30 Uhr Wahl in Kanada

Wat de Prognosen seggt, hett in Kanada Justin Trudeau de Wahl vun’t Parlament wunnen. Dormit kann de Mann vun de Liberalen woll Premierminister blieven. Sien Partei kümmt op bummelig eenhunnertsössunfofftig Mandaten. Dormit sünd se vör de Konservativen, de hebbt blots eenhunnertuntweeuntwintig. Trudeau hett vör en poor Weken Neewahlen utropen. Dat wat he egens wull, dat hett he aver nich schafft – dat blifft bi en Minnerheitsregeren. //Stand 21.09.2021 Kl. 9:30

