Stand: 21.09.2021 09:30 Uhr Wilfried Dziallas is storven

De Schauspeler un Regisseur Wilfried Dziallas is doot. Dat hett güstern dat Ohnsorg-Theater künnig maakt. Dziallas weer nicht blots vele Johrn Liddmaat vun dat Ohnsorg- Ensemble man ok för en Tiet lang de böverste Speelleiter vun‘t Huus. Ok in‘t Kino un‘t Fernsehn weer he to sehn: ünner annern in’t Großstadtrevier as Bernd Voss, de Baas vun de Polizeistatschoon. Wilfried Dziallas is sövenunsöventig Johr oolt worrn.

