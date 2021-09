Stand: 20.09.2021 09:30 Uhr Scholz mutt antern

So kort vör de Bunnsdagswahl is dat keen goden Tietpunkt för Olaf Scholz. Hüüt Vörmeddag mutt he den Finanzutschuss vun'n Bunnsdag Antwoorden geven. Dat geiht dorbi üm de Ünnersöken gegen de Geldwäsch-Speziaaleinheit. De is en Deel vun'n Toll un höört dormit dat Finanzministerium to. De Oppositschoon smitt Scholz vör, he harr nich noog gegen de Missstänn bi de Speziaaleinheit doon. // Stand 20.09.2021, Kl. 9:30

