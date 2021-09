Stand: 20.09.2021 09:30 Uhr Sleswig-Holsteen lockert nochmal masse Corona-Regeln

In Sleswig-Holsteen bruukt een de Corona-Masken nich mehr. – Tominnst in masse Bereichen. Överall dor, neem 3 G gellt, also to’t Bispeel in Restaurants, Theaters, Kinos oder ok bi’n Putzbüdel, dor mutt een nix mehr vör Mund un Nees binnen. Un denn dröövt ok wedder all Sitzplätz bruukt warrn. Dat gifft in Sleswig-Holsteen keen Bövergrenz mehr för Tokiekers. //Stand 20.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2021 | 09:30 Uhr