Stand: 17.09.2021 09:30 Uhr Ne’e Regeln för E-Scooter

Allerwegens in uns Stadt warrt elektroonsche Rullers dor afstellt, wo se nicht henhöört. Verkehrssenater Anjes Tjarks will dor nu mit Strafen gegenan gahn. Vun Oktober af an schall dat wat kösten. De Behörden meent, dat woll twintig Perzent vun de Rullers in’n Weg staht. Bi fief Perzent is ganz kloor: Dat is nich mit de Verkehrsregeln övereens. / Stand: 17.09.2021, Klock 9:30

