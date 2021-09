Stand: 17.09.2021 09:30 Uhr Hamborger Kaschotts op’n Kieker

In enkelte Kaschotts in de Stadt klaagt de Minschen woll böös doröver, woans dat dor togeiht. Dat NDR Hamborg Journal hett rutfunnen, dat en Barg Lüüd, de achter Trallen sitten doot, vun katastophale Tostänn vertellt. De Warkschop vun de JVA-Beamten klaagt ok, dat dat to wenig Anstellten in de Gefängnissen geven deit. De Justizbehöörd seggt, an all dat weer rein gor nix an. / Stand: 17.09.2021, Klock 9:30

