Stand: 17.09.2021 09:30 Uhr Streik bi Airbus

Vundaag sünd Warnstreiks bi Airbus anseggt. Dor hett de Warkschop IG Metall to opropen. Dat Verhanneln steiht opstünns still, meent se. Airbus will Delen vun den Konzern ruthalen un in ne’e Ünnerfirmen tohoop bringen. Warkschop un Bedriefsraat sünd bang, dat Grundlagen un Rahmen för de Arbeit leger warrt. / Stand: 17.09.2021, Klock 9:30

