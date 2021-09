Stand: 17.09.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken af un dat blifft dröög. Bi söventeihn bet achtteihn Graad warrt dat wat köhliger – de Sommer seggt bilütten adjüüs. Opstünns sünd dat veerteihn Graad op de Veddel. Ok morgen süht dat meist nich anners ut as vundaag – is sogor en beten wat Natts vun baven dorbi. / Stand: 17.09.2021, Klock 9:30

