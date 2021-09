Stand: 16.09.2021 09:30 Uhr Perzess in’n VW-Diesel-Schandaal

Vör söss Johr is he vördag kamen: De Diesel-Schandaal vun VW. Opstünns fangt in Brunswieg de Perzess gegen veer fröhere Managers vun den Autokonzern an. Jüm warrt sonöömte gewerbs- un bandenmäßige Bedregeree un anner Saken to Last leggt. De Mannslüüd schüllt weten hebben, dat bi Millionen vun Autos mit en Software bi de Diesel-Afgasweerten trickst worrn is. Wat ünnernahmen hebbt se dorgegen nix. / Stand: 16.09.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2021 | 09:30 Uhr