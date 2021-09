Stand: 16.09.2021 09:30 Uhr Laschet in Wahlarena

Ok he weer nu in de ARD-Wahlarena: De Kanzlerkandidat vun de Union Armin Laschet. Güstern Avend harrn Wählerinnen un Wählers de Schangs em Fragen to stellen. Laschet see, Düütschland schull mehr Geld för Entwicklungshölp utgeven. Un mit de Arbeit för’t Klima müss dat nu gau vöran gahn. / Stand: 16.09.2021, Klock 9:30

