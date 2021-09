Stand: 15.09.2021 09:30 Uhr Corona-Utbruch op Krüüzfohrtschipp

Dat Krüüzfohrtschipp „World Voyager“ dröff eerstmal nich ut den Hamborger Haven rut. Dor hett dat en Corona-Utbruch geven. Fief Arbeiders ut den Maschinenruum hebbt se to ’t Enn vun de letzte Week positiv test. Man wat de Soziaalbehöörd seggt, harrn se keen Kuntakt to de Passageren. De hele Crew is impt, seggt de Bedriever. All Lüüd vun de Besatten warrt nochmal test ehrdat dat Schipp an’t Enn vun de Week wedder afleggen dröff. //Stand 15.09.2021, Kl. 9:30

