Stand: 15.09.2021 09:30 Uhr Taxifohrers hebbt wedder mehr to doon

De Taxifohrers in Hamborg köönt bilütten mal Luft halen. Dat Geschäft löppt na dat Lockern vun de Corona-Regeln wedder beter. Vun de bummelig dreedusend Taxen in uns Stadt weern twüschendörch rund twintig Perzent afmellt. Masse Fohrers weern in Kortarbeit. Opstunns liggt de Bedriev wedder bi üm un bi söventig Perzent vun dat Niveau wat se vör de Pandemie harrn, meent de Vörstand vun de Hansa-Taxen. //Stand 15.09.2021, Kl. 9:30

