Stand: 15.09.2021 09:30 Uhr Schööt op Bus?

In Huusbrook hebbt se womööglich op twee HVV-Bussen schaten. In de Siedenfinsters weern poor Löcker. Man een weet nich, wat een dor en Scheetiesen oder wat anners bruukt hett. Projektilen hebbt se nich funnen. Dor is ok nüms an't Liev to Schaden kamen. Lüüd wüllt sehn hebben, woans dor Jugendliche weglopen sünd. //Stand 15.09.2021, Kl. 9:30

