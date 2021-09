Stand: 15.09.2021 09:30 Uhr Bomben in Hamborg

Foffteihn Sprengbomben – so veel hett de Kampmiddelrüümdeenst vun de Füerwehr Hamborg bet Anfang September unschädlich maakt. Dat sünd meist dubbelt as in’t verleden Johr. Dat liggt ok doran, dat opstunns masse boot warrt. Alleen an’n Grootmoordamm in Goot-Moor hebt se bi Sonderensarbeiden fief Bomben funnen. // Stand 15.09.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.09.2021 | 10:15 Uhr