Stand: 15.09.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg beschert uns vundaag en wulkengriesen Dag mit enkelte Flagen, bi bet to eenuntwintig Gaad. Opstunns meet wi in Bardörp foffteihn Graad.

Un ok morgen staht Wulken un Flagen op’t Programm. Dorför kickt ok de Sünn mal ganz kort vörbi. Dat allens wedder bi bet to negenteihn Graad. // Stand: 15.09.2021, Kl. 9:30

