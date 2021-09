Stand: 14.09.2021 09:30 Uhr TV-Debatt vör de Wahl

Kort vör de Wahl to'n Bunnsdag hefft an'n Avend ok de böversten Kandidaten vun de AfD, de FDP, de Linke un de CSU miteenanner striet. Bi de TV-Debatt in de ARD worv FDP-Baas Christian Lindner för en Renten-Modell mit Aktien un ok dorför, dat man flexibel in Rent gahn kunn. Alice Weidel vun de AfD smeet em vör, he wüür nix vun Vermögensverwalten verstahn. De Baas vun de CSU-Lannnsgrupp Alexander Dobrindt födder en Genneratschonenrent, de man vun Geburt an ansparen schull. Linken-Baassche Janine Wissler will, dat ok Politikers un Beamten in de staatliche Rent inbetahlt. | Stand 14.9.2021

